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Виктор Гусев: легионеры «Зенита» могут заинтересовать топовые клубы из Европы

Виктор Гусев: легионеры «Зенита» могут заинтересовать топовые клубы из Европы
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Известный комментатор Виктор Гусев выразил мнение, что некоторые легионеры петербургского «Зенита» могли бы продолжить карьеру в сильнейших европейских лигах.

«Легионеры «Зенита» могут заинтересовать топовые клубы из Европы. Мы все знаем их имена: Клаудиньо, Вендел и Барриос. Малкома не называем, потому им уже интересуется «ПСЖ». Все названные футболисты обладают уровнем для игры в европейских чемпионатах», — сказал Гусев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, ранее появилась информация, согласно которой в услугах форварда «Зенита» Малкома заинтересован чемпион Франции — «Пари Сен-Жермен». Позже «Чемпионат» сообщил, что у нападающего «Зенита» был разговор с руководством клуба относительно перехода в «ПСЖ», но футболист не собирается ставить ультиматумы.

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