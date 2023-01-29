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Источник: воспитанник «Барселоны» перешёл в «Пари Нижний Новгород»

Источник: воспитанник «Барселоны» перешёл в «Пари Нижний Новгород»
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Камерунский защитник Франк Баньяк стал игроком «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщил Meta-ratings.kz.

По сведениям источника, казахстанский «Кайрат» и «Пари Нижний Новгород» смогли договориться о переходе футболиста на правах арендного соглашения.

Баньяк является воспитанником испанской «Барселоны», за вторую команду которой сыграл 43 матча и отметился одним забитым мячом. Также камерунец выступал за испанскую «Сарагосу», австрийскую «Адмиру Ваккер», словенскую «Любляну» и сербский «Партизан». В составе сборной Камеруна он провёл четыре матча.

«Пари Нижний Новгород» завершил первую часть сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 19 очков после 17 матчей.

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