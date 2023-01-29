Игорь Осинькин высказался о новичке «Крыльев Советов» Бенхамине Гарре

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением об аргентинском новичке самарской команды – форварде Бенхамине Гарре.
«Активно отсматривать его мы начали после первых сообщений о возможном уходе Пиняева. Матчей просмотрели очень много. Он был не единственным кандидатом, но остановились на Гарре. У него очень хороший последний сезон, несмотря на молодость. У него есть опыт игры за границей, так как он около четырёх лет был в системе «Манчестер Сити».
С кем из соотечественников Гарре схож по стилю? Это, конечно, не Ди Мария. В сборной Аргентины на чемпионате мира не было позиции, в которой играет Гарре. Это крайний полузащитник, который умеет и атаковать, и обороняться, выполняет большой объём работы, готов играть в быстрый и интенсивный футбол, чем в первую очередь выделяются аргентинские футболисты – характером, скоростью, в том числе принятия решений.
Надо увидеть его на тренировках, он только сегодня подписал контракт. Мы говорим о высоком образовании. Насколько он готов к высокоорганизованному структурному футболу, в который играет «Манчестер Сити», мы поймём позже. Это невозможно понять по видео игры в другой команде», — приводит слова Осинькина Metaratings.
Гарре – уроженец Буэнос-Айреса, он начинал свою карьеру в аргентинском «Велесе». В июле 2016 года Бенхамин перешёл в «Манчестер Сити», в составе молодёжных команд которого он провел 61 матч, забил 14 голов и отдал семь голевых передач. Затем он перешёл в аргентинский «Расинг», за который сыграл 32 игры, забил три мяча и трижды ассистировал партнёрам. Последний клуб Гарре – «Уракан». Там Бенхамин сыграл 26 игр, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.
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