«Бавария», «Тоттенхэм» и «Атлетико» претендуют на нападающего Ромелу Лукаку

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку, права на которого принадлежат «Челси», вряд ли останется в стане «нерадзурри» на следующий сезон. Как сообщает Calciomercatoweb, на игрока претендует ряд европейских клубов, среди которых английские «Тоттенхэм» и «Ньюкасл», а также мюнхенская «Бавария» и мадридский «Атлетико».



Так как «Челси» не захочет оставлять у себя футболиста, то вероятен его уход в другую команду. «Тоттенхэм» может подписать Лукаку в случае, если главный тренер Антонио Конте останется у руля на следующий сезон – ранее менеджер и игрок уже работали вместе в «Интере». «Баварии» может потребоваться бельгийский форвард для того, чтобы залатать брешь после ухода нападающего Роберта Левандовского в «Барселону».



Текущий сезон Лукаку в составе «Интера» проходит неудачно. Из-за травм он смог принять участие только в девяти матчах во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

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