«Реал» в матче 19-го тура Примеры не сумел обыграть «Реал Сосьедад»

Мадридский «Реал» не сумел обыграть «Реал Сосьедад» в домашней встрече 19-го тура Ла Лиги. Игра состоялась на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 0:0.



На 13-й минуте бразильский форвард мадридцев Винисиус получил мяч на углу штрафной площади соперника, обыграл защитника и был близок к тому, чтобы поразить ворота соперника, однако мяч после его удара прошёл мимо. Спустя три минуты гости также имели неплохую возможность, чтобы открыть счёт, однако удар Асьера Ильярраменди также не достиг цели. Во втором тайме зрители также не увидели забитых мячей — безголевая ничья.

Винисиус («Реал Мадрид») не смог реализовать шикарный рывок

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Команда Карло Анчелотти набрала 42 очка и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от «Барселоны» составляет пять очков. «Реал Сосьедад» (39) — на третьем месте.

В следующем туре мадридцы примут «Валенсию», «Реал Сосьедад» также дома сыграет с «Вальядолидом».