Быстров: видно, что Кварацхелия сейчас кайфует

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров высказался о грузинском вингере «Наполи» Хвиче Кварацхелии.
«Физическое состояние у Кварацхелии — супер. Он бежит, отдаёт, обыгрывает, забивает. Спаллетти умеет работать с быстрыми футболистами. Когда всё получается — ты кайфуешь от футбола. Видно, что Хвича сейчас кайфует», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».
В матче 20-го тура чемпионата Италии Кварацхелия отдал свою восьмую голевую передачу в этом сезоне Серии А. Это лучший результат в чемпионате Италии наравне с Сергеем Милинковичем-Савичем.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии Кварацхелия принял участие в 16 матчах, в которых записал в свой актив 7 голов и сделал 8 результативных передач.
Бразильские футболисты устроили конкурс на лучший приём мяча
- 30 января 2023
-
05:20
-
04:30
-
04:02
-
03:25
-
03:22
-
03:12
-
03:04
-
03:02
-
02:59
-
02:54
-
02:42
-
02:35
-
02:30
-
02:30
-
02:01
-
01:51
-
01:42
-
00:55
-
00:46
-
00:44
-
00:41
-
00:34
-
00:28
-
00:08
-
00:05
- 29 января 2023
-
23:53
-
23:46
-
23:44
-
23:30
-
23:20
-
23:17
-
23:06
-
23:05
-
22:49
-
22:48