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Быстров: видно, что Кварацхелия сейчас кайфует

Быстров: видно, что Кварацхелия сейчас кайфует
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Бывший футболист сборной России Владимир Быстров высказался о грузинском вингере «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

«Физическое состояние у Кварацхелии — супер. Он бежит, отдаёт, обыгрывает, забивает. Спаллетти умеет работать с быстрыми футболистами. Когда всё получается — ты кайфуешь от футбола. Видно, что Хвича сейчас кайфует», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

В матче 20-го тура чемпионата Италии Кварацхелия отдал свою восьмую голевую передачу в этом сезоне Серии А. Это лучший результат в чемпионате Италии наравне с Сергеем Милинковичем-Савичем.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Кварацхелия принял участие в 16 матчах, в которых записал в свой актив 7 голов и сделал 8 результативных передач.

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