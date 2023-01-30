Корниленко: для «Крыльев» было плюсом, что Гарре жил в Англии и играл в системе «Ман Сити»

Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о подписании вингера Бенхамина Гарре.
«С кем из аргентинцев можно сравнить Гарре? Пусть это делают специалисты. Раскрывать все секреты, рассказывать, на какой позиции мы собираемся его использовать, пока преждевременно – это покажут официальные матчи.
На фоне других кандидатов его выделяло то, что он прошёл школу «Ман Сити», пожил в другой стране? Да, для нас было плюсом то, что игрок провёл какой-то период времени в другой стране. Думаю, с адаптацией у него проблем не будет. Также знаю, что они уже определённое время хорошо общаются с нашим бразильцем Фернандо. Не скажу, что мы привлекли Фернандо к переговорам – они больше сами связались через соцсети, Гарре наводил у него справки о нашем клубе. Мы со своей стороны тоже приложим все усилия, чтобы адаптация прошла максимально безболезненно», – приводит слова Корниленко Metaratings.
- 30 января 2023
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