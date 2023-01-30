Масалитин: большой проблемы в уходе Гайча из ЦСКА я не вижу

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался о возможном уходе аргентинского нападающего Адольфо Гайча в «Верону».
«Гайч не мог себя реализовать в ЦСКА, а сидеть на лавке без игровой практики тяжело. Армейцы потеряли деньги, купив этого форварда. Если он найдёт свою команду и там раскроется, какая-то часть денег вернётся в ЦСКА. Большой проблемы в уходе Гайча я не вижу. Наоборот, это плюс, что он уходит в аренду. Надо было тогда Яковлева не отдавать в «Крылья Советов», а давать ему больше игровой практики. Заболотный на месте центрального нападающего не смотрится и не может себя реализовать.
Гайч — это один из самых провальных трансферов ЦСКА за последнее время? Их было много, например, Фукс. Не могут адаптироваться и раскрыться в нашем чемпионате эти игроки. Всё же не бывает такого, чтобы попадать с трансферами постоянно в десятку», – приводит слова Масалитина «РБ Спорт».
- 30 января 2023
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