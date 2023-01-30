Магнуссон: Гончаренко — один из лучших тренеров в карьере. Очень нравилось работать с ним

Бывший защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон вспомнил совместную работу с главным тренером Виктором Гончаренко, ныне работающим в «Урале».

«Гонча – один из тренеров, который больше всего помог улучшить мою игру, сыграл огромную роль. У меня было много замечательных тренеров, но он, безусловно, один из лучших. Мне очень нравилось играть за него и работать с ним. Мы не проявили себя на поле и проиграли несколько матчей подряд. Поймите, нельзя винить в этом только тренера. Он проделал потрясающую работу в ЦСКА, но у этой игры свои правила. Каждый в этом деле знает, что всё может измениться очень быстро», — сказал Магнуссон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.

Под руководством Гончаренко Магнуссон вышел на поле в 87 матчах, в которых забил пять голов и отдал результативную передачу.

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