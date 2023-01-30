Хёрдур Магнуссон назвал время в ЦСКА лучшим периодом в карьере
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Бывший защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон считает время, проведённое в московском клубе, лучшим в карьере.
«Влашич назвал время в ЦСКА лучшим в карьере? Полностью с ним согласен. Тоже могу назвать этот период лучшим в карьере. Мне особенно нравилось играть с таким качественным и сильным футболистом, как Влашич. С ним атмосфера в раздевалке всегда была замечательной», — сказал Магнуссон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.
29-летний Магнуссон с июля 2022 года представляет греческий «Панатинаикос». За ЦСКА защитник сборной Исландии выступал с 2018 по 2022 год, проведя за команду 93 матча. В России Магнуссон выиграл Суперкубок страны.
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