Хёрдур Магнуссон назвал время в ЦСКА лучшим периодом в карьере

Бывший защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон считает время, проведённое в московском клубе, лучшим в карьере.

«Влашич назвал время в ЦСКА лучшим в карьере? Полностью с ним согласен. Тоже могу назвать этот период лучшим в карьере. Мне особенно нравилось играть с таким качественным и сильным футболистом, как Влашич. С ним атмосфера в раздевалке всегда была замечательной», — сказал Магнуссон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.

29-летний Магнуссон с июля 2022 года представляет греческий «Панатинаикос». За ЦСКА защитник сборной Исландии выступал с 2018 по 2022 год, проведя за команду 93 матча. В России Магнуссон выиграл Суперкубок страны.

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