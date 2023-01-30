Матч-агент ФИФА: в Испании расстроены отсутствием клубов РПЛ на сборах

Матч-агент ФИФА Ирина Полянская рассказала, что в Испании расстроены отсутствием российских клубов на сборах.

«Длительное время сборы в Испании проводили «Локомотив», «Краснодар», «Ростов» (в Марбелье) и ЦСКА (в Кампоаморе). Это клубы с большим бюджетом, которые могли себе позволить подготовку в этой стране. Как правило, они заезжали на три сбора или на два длительных, и жили в хороших пятизвёздочных отелях. Мои партнёры из компании Football Impact (им принадлежат поля, они занимались организацией сборов) говорят: отели стоят пустые. В один только заехала команда, и всего на неделю. Если говорить глобально, то отели потеряли существенно. И не только они – организаторы сборов тоже. Конкретные цифры называть неправильно, но то, что они очень этим расстроены, – сто процентов», – сказала Полянская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.