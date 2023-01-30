Магнуссон: у Марио Фернандеса золотое сердце. Настоящая легенда ЦСКА!

Бывший защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон высказался о совместной игре с Марио Фернандесом — защитником «Интернасьонала», права на которого по-прежнему принадлежат российскому клубу.
«У Марио золотое сердце! У него есть уникальная страсть к футболу, как ни у кого другого. Он бегает за каждым мячом и всегда оставляет всего себя на поле. Настоящая легенда ЦСКА!
Я слышал, что Марио хотел сделать перерыв и вернуться, если почувствует, что готов. Сейчас он решил возобновить карьеру в Бразилии и быть ближе к своей семье. Я просто счастлив, что Марио снова играет в футбол. В любом случае в ЦСКА у него было хорошее завершение. Кто знает, может быть, он ещё вернётся», — сказал Магнуссон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.
Аренда 32-летнего Фернандеса в бразильском клубе продлится до конца 2023 года.
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