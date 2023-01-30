Магнуссон: Акинфеев полон эмоций, но никогда не позволял себе говорить сумасшедшие вещи

Бывший футболист ЦСКА Хёрдур Магнуссон рассказал, за что благодарен вратарю московской команды Игорю Акинфееву.

«Игорь — одна из величайших легенд в истории российского футбола. Я слышал о нём за много лет до того, как присоединился к ЦСКА. Его привлекали крупнейшие клубы мира, но Игорь предпочёл остаться в ЦСКА. Я многому научился у Акинфеева и чувствую, что за эти четыре года получил от него некую мудрость. Конечно, иногда он был сильно недоволен нашей игрой и имел на это полное право. Да, он полон эмоций, но никогда не позволял себе говорить сумасшедшие вещи. С первого дня в команде у нас сложились отличные отношения», — сказал Магнуссон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.

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