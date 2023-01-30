Магнуссон: между руководством ЦСКА и Оличем были разногласия. Его увольнение было странным

Бывший защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон вспомнил обстоятельства увольнения главного тренера команды Ивицы Олича.

«Мне сложно сказать, почему не получилось у Олича. Ивица нравился мне как тренер: я хотел бы, чтобы он оставался в команде дольше. Но между Оличем и руководством ЦСКА были разногласия. Его увольнение было странным. Под его руководством я сыграл лишь один матч и вообще не понимал, почему он покинул команду через несколько игр, как я получил травму», — сказал Магнуссон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.

Ивица Олич был главным тренером ЦСКА с марта по июнь 2022 года. Сейчас специалист входит в тренерский штаб сборной Хорватии.

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