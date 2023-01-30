Гунько высказался о перспективах Кейта Бальде в «Спартаке»

Известный российский тренер Дмитрий Гунько оценил перспективы нападающего Кейта Бальде в «Спартаке». По мнению специалиста, у игрока не должно быть недостатка мотивации. Гунько считает, что допинговый скандал может повлиять на Кейта в положительном плане.

«У Бальде должно быть достаточно мотивации, чтобы помочь «Спартаку», — считает Гунько. — Я смотрю с надеждой и верю в то, что он сможет перевести свою карьеру на другой уровень. Естественно, все последние события не пройдут для футболиста бесследно. Хотя все это может сыграть как в отрицательную сторону, так и в положительную. Хочется верить, что это сыграет в плюс и он попытается проявить себя».

Бальде стал игроком «Спартака» летом 2022 года. Вскоре после переезда в Россию форвард был дисквалифицирован на три месяца за нарушение антидопинговых процедур еще во время выступлений за «Кальяри». Отбыв дисквалификацию, Кейта успел провести за московскую команду один матч, после чего выбыл из-за травмы. Ожидается, что Бальде вернётся в состав «Спартака» после зимнего перерыва.