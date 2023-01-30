Франко Камоцци: «Зенит» — это не только Малком. Игрок не делает разницу в одиночку
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Советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о нападающем «Зенита» Малкоме.
«Один игрок не делает разницу в одиночку. Он может помочь, но «Зенит» — это не только Малком. У «Зенита» сильный менталитет, который помогает им побеждать в России. Так что «Спартак» должен проделать действительно большую работу, чтобы стремиться выиграть чемпионат. Надеюсь, что так и будет», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
25-летний Малком играет за «Зенит» с 2019 года, перейдя из «Барселоны». В нынешнем сезоне бразильский нападающий в 23 матчах забил 15 голов и отдал семь результативных передач. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2027 года.
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