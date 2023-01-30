Бывший полузащитник «Ливерпуля» Шелви перейдёт в «Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» достиг договорённости о переходе полузащитника «Ньюкасла» Джонджо Шелви. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере». По сведениям источника, 30-летнему футболисту осталось лишь пройти медосмотр перед подписанием контракта.

Шелви стал игроком «Ньюкасла» в январе 2016 года, перейдя из «Суонси». В нынешнем сезоне полузащитник провёл на поле 122 минуты в пяти матчах. Соглашение между сторонами истекает летом 2023 года. С 2010 по 2013 год Шелви был игроком «Ливерпуля». Также на счету Шелви шесть матчей в составе сборной Англии.

«Ньюкасл» в текущем сезоне английской Премьер-лиги набрал 39 очков в 20 матчах и занимает в турнирной таблице третье место. «Ноттингем Форест» (21) — 13-й.

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