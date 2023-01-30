Михаил Галактионов оценил результаты своей работы в «Пари Нижний Новгород»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов, ранее в текущем сезоне возглавлявший «Пари Нижний Новгород», оценил свою работу в нижегородском клубе.
«Доволен ли своей работой в «Пари Нижний Новгород»? Никогда на 100% нельзя быть довольным. Всегда ищешь сначала негатив, чтобы что-то улучшить, что-то поправить: и качество работы определяют со стороны. Но если смотреть на факты, то те задачи, которые были поставлены губернатором и менеджментом клуба, поэтапно выполнялись. Я говорю больше об изменении игровой стилистики команды: создании более атакующей модели игры, введении в состав большой группы молодых игроков, развитии перспективных футболистов. Понятно, что по щелчку пальцев игровую стилистику не изменить, на это необходимо время. Но то, к чему мы шли, и с чем завершили зимний этап, говорит: вектор был выбран верно, и работа проводилась успешно», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».
«Пари Нижний Новгород» после 17 сыгранных туров текущего сезона занимает 12 место в турнирной таблице с 19 набранными очками.
- 30 января 2023
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