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В «Локомотиве» рассказали, как немецкий менеджмент относился к молодёжной команде

В «Локомотиве» рассказали, как немецкий менеджмент относился к молодёжной команде
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Главный тренер молодежной команды «Локомотива» Максим Мишаткин рассказал, что ему не предлагали стать и.о. наставника основной команды после отставки Йозефа Циннбауэра. Также Мишаткин рассказал, как немецкий менеджмент относился к молодёжке железнодорожников.

«После отставке Циннбауэра болельщики хотели, чтобы я стал и.о. главного тренера? Слышал, что болельщики тепло говорят обо мне. Со стороны руководства предложений не поступало. Видел в СМИ информацию, что мне якобы предложили поработать с основой, а я отказался. Нет, такого не было.

В соцсетях меня нет, но о тёплом отношении болельщиков, конечно, знаю. И я к ним тепло отношусь, потому что вижу, как они переживают за нас. Мне очень приятно.

Какое внимание немецкий менеджмент уделял молодёжной команде? Знаете, вроде бы времени уделялось много, а выхлоп был не таким, как хотелось бы. Если подводить итоги их работы, то остались двоякие впечатления. Посыл‑то был хорошим, но его же нужно осуществлять. Главное, чтобы слова не расходились с делом», — приводит слова Мишаткина «Матч ТВ».

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