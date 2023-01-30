Ондуа: за «Ганновер» я пока не играю по независящим от меня причинам

Футболист «Ганновера» и сборной Камеруна Гаэль Ондуа выступил с заявлением после того, как пропустил матч немецкой команды. Игрок заявил, что он не играет за «Ганновер» по независящим от него причинам. Ранее в СМИ появилась информация, что в услугах Ондуа, который является воспитанником «Локомотива», заинтересован ряд клубов РПЛ.

«Ребята, всем привет и хорошего старта недели! Надеюсь, у вас всё позитивно и вы наслаждаетесь зимой. У меня есть небольшие новости.



Со мной всё хорошо, чувствую себя отлично, на 100% физически и морально готов играть и упорно для этого тренируюсь. Однако во вчерашнем матче «Ганновера» я участия не принимал. Парни забили первыми, но победный счёт, к сожалению, не удержали.



Не хочу, чтобы вокруг меня появлялись слухи или непонимание. Хочу быть открытым в первую очередь перед вами. Так вот, за клуб я пока не играю – по независящим от меня причинам. Работу свою выполняю на 100% и готовлюсь к каждой следующей игре. Я игрок «Ганновера» и поддерживаю своих товарищей по команде», — написал Ондуа в своём телеграм-канале.

Напомним, Ондуа заигран за сборную Камеруна, в составе которой даже выступал на ЧМ-2022. Интересно, что Ондуа выходил на матчи мундиаля в бутсах с российским флагом, чем привлёк внимание общественности.