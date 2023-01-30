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«РБ Лейпциг» заинтересован в экс-хавбеке «Реала» Иско

«РБ Лейпциг» заинтересован в экс-хавбеке «Реала» Иско
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«РБ Лейпциг» намерен побороться за бывшего полузащитника «Реал» Иско, находящегося в статусе свободного агента после разрыва контракта с «Севильей», сообщает журналист Флориан Плеттенберг на своей странице в соцсетях.

По информации источника, руководство немецкого клуба видит в Иско оптимальную замену травмированному хавбеку Дани Ольмо. Ранее сообщалось, что в услугах 30-летнего футболиста заинтересован другой немецкий клуб — «Унион».

Напомним, Иско подписал контракт с «Севильей» в августе 2022 года на правах свободного агента. В декабре того же года соглашение с испанским футболистом было аннулировано. Как сообщил главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли, Иско не оправдал надежд, возложенных на него при подписании.

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