Олег Кузьмин: возраст Бердыева? Сёмин и после 70 удачно работал
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Бывший игрок и нынешний тренер «Рубина» Олег Кузьмин поделился мнением о возвращении экс-тренера казанцев Курбана Бердыева в Российскую Премьер-Лигу. 70-летний специалист возглавил «Сочи» и готовит команду ко второй части российского первенства.
«Очень рад возвращению Бердыева в чемпионат России. Будет интересно последить за его работой в «Сочи». Думаю, это плюс для всего нашего чемпионата. Возраст? Ничего такого в этом не вижу. Тот же Сёмин удачно работал и после 70, и не только он. Если человек профессионален и постоянно развивается, почему нет?» — сказал Кузьмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
«Сочи» после 17 туров занимает девятую позицию в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков.
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