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Фелипе близок к уходу в «Ноттингем». «Атлетико» хочет приобрести ему на замену Сёюнджю

Фелипе близок к уходу в «Ноттингем». «Атлетико» хочет приобрести ему на замену Сёюнджю
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«Ноттингем Форест» близок к приобретению центрального защитника «Атлетико» Фелипе, сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

К игроку также проявлял интерес «Байер», но английский клуб выиграл конкуренцию за 33-летнего игрока обороны.

Кроме того, по информации источника, мадридцы уже нашли замену бразильцу: в последний день трансферного окна они бросят все силы на подписание турецкого защитника «Лестера» Чаглара Сёюнджю.

Фелипе в текущем сезоне Примеры появился на поле лишь трижды и не сумел отметиться результативными действиями.

26-летний турецкий футболист, который в трёх предыдущих сезонах был основным защитником «лис», в нынешнем сезоне лишь раз появился на поле в матче АПЛ.

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