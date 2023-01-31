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«Челси» решил продать Жоржиньо в «Арсенал»

«Челси» решил продать Жоржиньо в «Арсенал»
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«Челси» в последние часы трансферного окна расстанется с одним из своих полузащитников. Как сообщает журналист SkySports Флориан Плеттенберг, синие решили отпустить Жоржиньо в «Арсенал» и оставить в команде Конора Галлахера, на которого претендовал «Эвертон».

Ранее стало известно, что руководство «канониров» решило переключиться на 31-летнего итальянского хавбека после того, как «Брайтон» дважды отклонял их предложение за хавбека Мойсеса Кайседо.

«Эвертон», в свою очередь, сделал лондонскому «Челси» предложение за Галлахера в размере € 45 млн + € 8 млн в качестве возможных бонусов. Однако ни клуб, ни игрок оказались не заинтересованы в этой сделке.

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