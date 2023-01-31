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«Барселона» хочет арендовать Амрабата до конца сезона

«Барселона» хочет арендовать Амрабата до конца сезона
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«Барселона» заинтересована в приглашении марокканского полузащитника «Фиорентины» Софьяна Амрабата.

Как сообщает журналист Жерар Ромеро, сине-гранатовые будут работать над соглашением об аренде футболиста сборной Марокко на полгода. Включать в условия сделки обязательный выкуп «блауграна» не планирует.

В текущем сезоне 26-летний полузащитник провел 17 матчей в Серии А и получил восемь жёлтых карточек.

Амрабат стал одним из героев прошедшего в Катаре чемпионата мира. В составе сборной Марокко он дошёл до полуфинала турнира, где его команда уступила Франции (0:2). В матче за третье место марокканцы проиграли хорватам (1:2).

«Фиорентина» располагается на 12-й позиции турнирной таблицы Серии А, набрав 24 очка.

«Барселона» занимает первое место в Ла Лиге с 47 баллами. «Реал» идёт вторым и отстаёт от каталонского клуба на пять очков.

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