«Барселона» хочет арендовать Амрабата до конца сезона

«Барселона» заинтересована в приглашении марокканского полузащитника «Фиорентины» Софьяна Амрабата.



Как сообщает журналист Жерар Ромеро, сине-гранатовые будут работать над соглашением об аренде футболиста сборной Марокко на полгода. Включать в условия сделки обязательный выкуп «блауграна» не планирует.



В текущем сезоне 26-летний полузащитник провел 17 матчей в Серии А и получил восемь жёлтых карточек.



Амрабат стал одним из героев прошедшего в Катаре чемпионата мира. В составе сборной Марокко он дошёл до полуфинала турнира, где его команда уступила Франции (0:2). В матче за третье место марокканцы проиграли хорватам (1:2).



«Фиорентина» располагается на 12-й позиции турнирной таблицы Серии А, набрав 24 очка.



«Барселона» занимает первое место в Ла Лиге с 47 баллами. «Реал» идёт вторым и отстаёт от каталонского клуба на пять очков.

Новость по теме «Реал» и «Барселона» сыграют друг с другом три раза в течение одного месяца

Хави тепло приветствует футболистов «Барселоны» в раздевалке: