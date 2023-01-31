Месси рассказал, что его страницу в соцсети заблокировали после победы на ЧМ-2022
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, как после победы на чемпионате мира по футболу 2022 года его страница в социальной сети были заблокирована.
«У меня были миллион сообщений в социальной сети и в итоге меня заблокировали. Были сообщения, которые я даже не успевал прочитать. Очень приятно такое признание от других спортсменов. Я не особо люблю отвечать или комментировать фото, максимум – ставлю лайки», — приводит слова Месси Marca.
Напомним, в финале турнира аргентинцы обыграли национальную команду Франции (3:3, 4:2 — по пенальти). Таким образом, Месси завоевал свой первый титул чемпиона мира. Это был его пятый мундиаль в карьере.
Месси зажёг в ночном клубе после победы на чемпионате мира
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