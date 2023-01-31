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Быстров рассказал, за какую сумму «Зениту» нужно отпустить Малкома

Быстров рассказал, за какую сумму «Зениту» нужно отпустить Малкома
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Бывший футболист сборной России Владимир Быстров высказался о возможном уходе бразильца Малкома из «Зенита». Ранее сообщалось, что он может продолжить карьеру в «ПСЖ».

«Дешевле € 40 млн его нет смысла отдавать. Он приносит пользу команде, он один из лидеров и расставаться с ним в такой момент нет никакого смысла. Если завтра «ПСЖ» будет давать € 50 млн, «Зениту» надо спокойно отдавать. У них есть достаточное количество игроков, которые сидят на скамейке и должны выходить и заменять Малкома, — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

Малком стал футболистом «Зенита» в августе 2019 года, перейдя из «Барселоны» за € 40 млн. В текущем сезоне он принял участие в 23 матчах, в которых забил 15 голов и сделал 5 результативных передач.

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