Быстров рассказал, за какую сумму «Зениту» нужно отпустить Малкома

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров высказался о возможном уходе бразильца Малкома из «Зенита». Ранее сообщалось, что он может продолжить карьеру в «ПСЖ».

«Дешевле € 40 млн его нет смысла отдавать. Он приносит пользу команде, он один из лидеров и расставаться с ним в такой момент нет никакого смысла. Если завтра «ПСЖ» будет давать € 50 млн, «Зениту» надо спокойно отдавать. У них есть достаточное количество игроков, которые сидят на скамейке и должны выходить и заменять Малкома, — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

Малком стал футболистом «Зенита» в августе 2019 года, перейдя из «Барселоны» за € 40 млн. В текущем сезоне он принял участие в 23 матчах, в которых забил 15 голов и сделал 5 результативных передач.