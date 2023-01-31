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Денис Черышев высказался о возможном переходе РФС в Азию

Денис Черышев высказался о возможном переходе РФС в Азию
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Полузащитник «Венеции» Денис Черышев высказался по поводу возможного перехода Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК). Напомним,

«Что думаю о возможном переходе России в АФК? Я не уверен, что в этом есть толк. Азия входит в ФИФА, поэтому в итоге можно пройти квалификацию, а на турнире так и не сыграть. А возможность играть в Европе может быть уже потеряна. Я бы, наверное, подождал развития событий. Не торопился бы и не дергался, а тщательно все изучил, проработал вопрос. Но вроде бы РФС так и поступает», — приводит слова Черышева Sport24.

Напомним, 24 января прошла встреча представителей Российского футбольного союза (РФС) с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), на которой рассматривалось возвращение российских команд в международные турниры. Однако никаких конкретных решений по итогам встречи принято не было.

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