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Иван Сергеев отреагировал безголевую серию форварда «Зенита» Кассьеры

Иван Сергеев отреагировал безголевую серию форварда «Зенита» Кассьеры
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Форвард «Зенита» Иван Сергеев высказался о безголевой серии своего партнёра по команде Матео Кассьерры. Колумбиец в 14 матчах Российской Премьер-Лиги ни разу не поразил ворота соперника.

«Не могу сказать, что мы очень близки, но относимся друг к другу хорошо. Иногда общаемся по каким-то игровым моментам. На сборах играем в FIFA – я с Алипом, он с Барриосом.

До этого он много забивал. Всегда проявляет себя профессионально. Сейчас такая ситуация, когда мяч не летит в ворота. Но, думаю, эта серия пройдет. И он сможет забивать», – сказал Сергеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Всего Матео Кассьерра после перехода в «Зенит» из «Сочи» принял участие в 20 матчах сине-бело-голубых и забил три мяча — два в Кубке России, ещё один — в Суперкубке страны.

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