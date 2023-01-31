Слуцкий: у Дзюбы всё не упирается в деньги, но приглашать его на просмотр — унизительно

Российский тренер Леонид Слуцкий высказался о причинах, по которым нападающий Артём Дзюба по-прежнему находится без команды.
«Он не был травмирован. У него была определённая ситуация в «Адане», но он тренировался. Люди после разрыва крестообразной связки восстанавливаются по шесть месяцев, и никто не просит их приехать на просмотр. Вряд ли он растерял свои качества. Дзюба — статусный игрок, который долгие годы всегда подтверждал свой уровень.
Если бы я был тренером команды Российской Премьер-Лиги, взял бы Артёма к себе? Конечно. На что смотреть, когда он забил более 200 мячей? У Дзюбы всё упирается в деньги? Неправда, ни во что не упирается. Приглашать такого игрока, как Дзюба, на просмотр, — унизительно.
Почему Дзюба так мало говорит о своём будущем? Артём тренируется, он в хорошем физическом состоянии. Разумеется, он намерен продолжить карьеру. Наверное, нужно говорить тогда, когда появится конкретика», — сказал Слуцкий в эфире Youtube-канала «Коммент.Шоу».
- 31 января 2023
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