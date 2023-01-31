Алдонин: в ЦСКА Гайч не стал игроком старта. В таких иностранцах нет необходимости

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о переходе форварда армейцев Адольфо Гайча в «Верону» на правах аренды.



«Не думаю, что уход Гайча — это потеря для ЦСКА. По большому счёту Гайч так и не стал железным игроком старта. Нет необходимости в таких иностранцах, которые не являются твёрдыми игроками основы и не влияют качественно на результат команды», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее ЦСКА сообщил, что Гайч проведёт остаток сезона в «Вероне», после чего итальянцы смогут выкупить права на футболиста. Перед уходом он продлил контракт с москвичами на полгода.



Адольфо Гайч стал игроком ЦСКА летом 2020 года, перейдя из аргентинского клуба «Сан-Лоренсо». С тех пор нападающий дважды отправлялся в другие команды на правах аренды, выступая за «Беневенто» (Италия) и «Уэску» (Испания). За ЦСКА Гайч забил три гола и отдал три результативные передачи в 30 матчах.