«Барселона» хотела арендовать Амрабата с правом выкупа. «Фиорентина» отказала
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Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат в зимнее трансферное окно мог стать игроком «Барселоны». Испанский клуб намеревался арендовать игрока с правом выкупа, но получил отказ. Об этом сообщает Firenze Viola.
Ранее появилась информация, что «Барселона» предложила аренду марокканского футболиста с правом выкупа за € 35 млн и с возможным увеличением суммы до € 40 млн за счёт бонусов. Однако у «Фиорентины» чёткая позиция — 26-летний Амрабат доиграет текущий сезон в команде.
В нынешнем сезоне Амрабат не отметился результативными действиями в 25 матчах во всех турнирах. На ЧМ-2022 в составе сборной Марокко Софьян дошёл до полуфинала.
Болельщики сборной Марокко исполняют Viking Clap на ЧМ-2022. Видеоролик:
Новость по теме«Барселона» хочет арендовать Амрабата до конца сезона
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