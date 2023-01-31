Сергей Силкин: «Ференцварош» — возможный трамплин для Захаряна, чтобы перейти в топ-клуб
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин отреагировал на информацию, согласно которой в услугах хавбека бело-голубых Арсена Захаряна заинтересован венгерский «Ференцварош».
«Ференцварош» — возможный трамплин для Захаряна, чтобы перейти в топ-клуб. Если только так. Иначе не вижу. Сейчас Захарян и в «Динамо» на хорошем счету», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Венгерский клуб тренирует экс-наставник сборной России Станислав Черчесов.
Напомним, слухи связывают 19-летнего Захаряна с переходом в лондонский «Челси». Трансфер игрока «Динамо» мог состояться летом 2022 года, однако был сорван по экономическим причинам.
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