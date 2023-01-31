«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести Забитцера. «Челси» также включился в гонку за игрока

«Манчестер Юнайтед» начал поиски замены полузащитнику Кристиану Эриксену, который получил повреждение в матче 1/16 финала Кубка Англии с «Редингом» и пропустит несколько месяцев.



Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, основной вариант для «красных дьяволов» — хавбек «Баварии» Марсель Забитцер. Также в услугах австрийца заинтересован другой английский гранд — лондонский «Челси».

Напомним, трансферное окно в Европе закроется уже завтра, 1 февраля.



Австриец перешёл в мюнхенский клуб летом 2021 года из «Лейпцига» за € 15 млн. В текущем сезоне полузащитник провёл за «Баварию» 24 встречи, забил один гол и стал автором одной результативной передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего австрийца в € 20 млн.

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