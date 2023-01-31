Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА объявил стартовый состав на товарищеский матч с «Аланией»

ЦСКА объявил стартовый состав на товарищеский матч с «Аланией»
Комментарии

Сегодня, 31 января, московский ЦСКА проведёт товарищеский матч с владикавказской «Аланией». Игра пройдёт в рамках зимних учебно-тренировочных сборов команд. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск.

ЦСКА объявил стартовый состав на матч: Тороп, Зайнутдинов, Мойзес, Дивеев, Роша, Глебов, Мендес, Мухин, Обляков, Карраскаль, Чалов.

Запасные: Акинфеев, Боков, Щенников, Набабкин, Сливин, Ермаков, Лукин, Ушаков, Кисляк, Носков, Арбузов, Заболотный.

Напомним, ЦСКА в 2023 году успел провести две товарищеские встречи — сыграл вничью с танзанийским клубом «Симба» (2:2), а также обыграл «Оренбург» с минимальным счётом. В РПЛ сезона-2022/2023 армейцы набрали 29 очков в 17 матчах и занимают пятое место в турнирной таблице.

Новость по теме
Соломатин: чего к этому Гайчу прицепились? Был бы он нужен ЦСКА, никто бы его не отдал
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023