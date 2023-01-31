ЦСКА объявил стартовый состав на товарищеский матч с «Аланией»
Поделиться
Сегодня, 31 января, московский ЦСКА проведёт товарищеский матч с владикавказской «Аланией». Игра пройдёт в рамках зимних учебно-тренировочных сборов команд. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск.
ЦСКА объявил стартовый состав на матч: Тороп, Зайнутдинов, Мойзес, Дивеев, Роша, Глебов, Мендес, Мухин, Обляков, Карраскаль, Чалов.
Запасные: Акинфеев, Боков, Щенников, Набабкин, Сливин, Ермаков, Лукин, Ушаков, Кисляк, Носков, Арбузов, Заболотный.
Напомним, ЦСКА в 2023 году успел провести две товарищеские встречи — сыграл вничью с танзанийским клубом «Симба» (2:2), а также обыграл «Оренбург» с минимальным счётом. В РПЛ сезона-2022/2023 армейцы набрали 29 очков в 17 матчах и занимают пятое место в турнирной таблице.
Комментарии
- 31 января 2023
-
17:57
-
17:49
-
17:45
-
17:39
-
17:32
-
17:26
-
17:25
-
17:24
-
17:13
-
16:50
-
16:50
-
16:45
-
16:39
-
16:30
-
16:27
-
16:15
-
16:11
-
16:10
-
16:08
-
16:03
-
16:01
-
15:50
-
15:48
-
15:38
-
15:37
-
15:19
-
15:15
-
15:11
-
15:10
-
15:09
-
15:05
-
15:00
-
14:49
-
14:30
-
14:30
Партнерский контент