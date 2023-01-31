ЦСКА объявил стартовый состав на товарищеский матч с «Аланией»

Сегодня, 31 января, московский ЦСКА проведёт товарищеский матч с владикавказской «Аланией». Игра пройдёт в рамках зимних учебно-тренировочных сборов команд. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск.



ЦСКА объявил стартовый состав на матч: Тороп, Зайнутдинов, Мойзес, Дивеев, Роша, Глебов, Мендес, Мухин, Обляков, Карраскаль, Чалов.



Запасные: Акинфеев, Боков, Щенников, Набабкин, Сливин, Ермаков, Лукин, Ушаков, Кисляк, Носков, Арбузов, Заболотный.



Напомним, ЦСКА в 2023 году успел провести две товарищеские встречи — сыграл вничью с танзанийским клубом «Симба» (2:2), а также обыграл «Оренбург» с минимальным счётом. В РПЛ сезона-2022/2023 армейцы набрали 29 очков в 17 матчах и занимают пятое место в турнирной таблице.