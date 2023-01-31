Мерсон — о возможном переходе Забитцера: сейчас «Манчестер Юнайтед» в панике
Поделиться
Бывший нападающий сборной Англии Пол Мерсон высказался о возможном переходе полузащитника «Баварии» Марселя Забитцера в «Манчестер Юнайтед».
«Он не вписался в «Баварию», он далёк от этого. Я знаю, что у мюнхенцев два игрока в полузащите, и, если бы Марсель боролся, он бы добился своего.
Сейчас «Манчестер Юнайтед» в панике. 1 января к игроку не было никакого интереса, а теперь настоящая паника вокруг него. Эриксен только получил травму, и это паника. Этого парня не было в поле зрения до этой ситуации», — приводит слова Мерсона Sky Sports.
Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» хочет подписать Забитцера до закрытия зимнего трансферного окна из-за травмы хавбека «красных дьяволов» Кристиана Эриксена.
Комментарии
- 31 января 2023
-
17:57
-
17:49
-
17:45
-
17:39
-
17:32
-
17:26
-
17:25
-
17:24
-
17:13
-
16:50
-
16:50
-
16:45
-
16:39
-
16:30
-
16:27
-
16:15
-
16:11
-
16:10
-
16:08
-
16:03
-
16:01
-
15:50
-
15:48
-
15:38
-
15:37
-
15:19
-
15:15
-
15:11
-
15:10
-
15:09
-
15:05
-
15:00
-
14:49
-
14:30
-
14:30
Партнерский контент