Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мерсон — о возможном переходе Забитцера: сейчас «Манчестер Юнайтед» в панике

Мерсон — о возможном переходе Забитцера: сейчас «Манчестер Юнайтед» в панике
Комментарии

Бывший нападающий сборной Англии Пол Мерсон высказался о возможном переходе полузащитника «Баварии» Марселя Забитцера в «Манчестер Юнайтед».

«Он не вписался в «Баварию», он далёк от этого. Я знаю, что у мюнхенцев два игрока в полузащите, и, если бы Марсель боролся, он бы добился своего.

Сейчас «Манчестер Юнайтед» в панике. 1 января к игроку не было никакого интереса, а теперь настоящая паника вокруг него. Эриксен только получил травму, и это паника. Этого парня не было в поле зрения до этой ситуации», — приводит слова Мерсона Sky Sports.

Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» хочет подписать Забитцера до закрытия зимнего трансферного окна из-за травмы хавбека «красных дьяволов» Кристиана Эриксена.

Новость по теме
«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести Забитцера. «Челси» также включился в гонку за игрока
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023