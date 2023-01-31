Мерсон — о возможном переходе Забитцера: сейчас «Манчестер Юнайтед» в панике

Бывший нападающий сборной Англии Пол Мерсон высказался о возможном переходе полузащитника «Баварии» Марселя Забитцера в «Манчестер Юнайтед».



«Он не вписался в «Баварию», он далёк от этого. Я знаю, что у мюнхенцев два игрока в полузащите, и, если бы Марсель боролся, он бы добился своего.



Сейчас «Манчестер Юнайтед» в панике. 1 января к игроку не было никакого интереса, а теперь настоящая паника вокруг него. Эриксен только получил травму, и это паника. Этого парня не было в поле зрения до этой ситуации», — приводит слова Мерсона Sky Sports.

Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» хочет подписать Забитцера до закрытия зимнего трансферного окна из-за травмы хавбека «красных дьяволов» Кристиана Эриксена.