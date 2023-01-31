«ПСЖ» и «Ноттингем Форест» не договорились о трансфере Наваса

ПСЖ отказался отпускать вратаря Кейлора Наваса в «Ноттингем Форест». Об этом сообщает L'Equipe.

Голкипер согласовал условия личного контракта с клубом из АПЛ, однако договориться о сумме трансфера с «ПСЖ» не удалось. Английский клуб хотел арендовать 36-летнего вратаря. Парижане не хотели выплачивать зарплату игроку в случае аренды в «Ноттингем».

Навас впервые появился на поле в нынешнем сезоне в матчах за «ПСЖ» 6 января, отыграв полную встречу Кубка Франции. 23 января Навас вновь вышел в игре Кубка страны, и эти два матча стали для него единственными в текущей кампании. Контракт между сторонами истекает летом 2024 года (данные Transfermarkt).



Кейлор Навас перешёл в «ПСЖ» летом 2019 года. Ранее коста-риканский голкипер выступал за мадридский «Реал» и «Леванте».