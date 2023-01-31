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«Барселона» хочет подписать Павара летом

«Барселона» хочет подписать Павара летом
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Каталонская «Барселона» этой зимой не подпишет контракт с защитником «Баварии» Бенжаменом Паваром. Об этом сообщает в «твиттере» инсайдер Фабрицио Романо.

Каталонцам очень нравится защитник «Баварии», но клуб думает о его подписании на следующий сезон, то есть переговоры должны состояться летом, а не сейчас. 26-летний чемпион мира в составе сборной Франции заинтересован в переезде в Барселону.

В текущем сезоне Павар провёл в составе «Баварии» 23 матча во всех турнирах и забил четыре гола. «Бавария» располагается на первой строчке турнирной таблицы чемпионата Германии, опережая «Унион» (Берлин) на одно очко. Ранее мюнхенский клуб подписал португальского защитника Жоау Канселу, выступавшего за «Манчестер Сити».

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