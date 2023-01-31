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«Фатих Карагюмрюк» сыграл вничью с «Бешикташем» благодаря голу Магомеда Оздоева

«Фатих Карагюмрюк» сыграл вничью с «Бешикташем» благодаря голу Магомеда Оздоева
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Сегодня, 31 января, проходил матч 22-го тура чемпионата Турции, в котором играли «Фатих Карагюмрюк» и «Бешикташ». Игра проходила на стадионе «Ататюрк Олимпьят» и завершилась вничью (1:1).

Главный арбитр встречи Али Шансалан дал стартовый свисток в 20:00 мск. На 33-й минуте Дженк Тосун вывел «Бешикташ» вперёд, а на 49-й минуте Магомед Оздоев сравнял счёт после передачи Фабио Борини.

Гол стал для Магомеда Оздоева третьим в сезоне. Футболист провёл за «Фатих Карагюмрюк» 19 матчей в турецкой Суперлиге, в которых отметился не только забитыми голами, но и тремя результативными передачами.

«Бешикташ» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата Турции, а «Фатих Карагюмрюк» находится на 10-м месте.

Турция - Суперлига. 22-й тур
31 января 2023, вторник. 20:00 МСК
Фатих Карагюмрюк
Стамбул
Окончен
1 : 1
Бешикташ
Стамбул
0:1 Тосун – 33'   1:1 Оздоев – 49'
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