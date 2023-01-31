«Челси» объявил о переходе Жоржиньо в «Арсенал»

Итальянский полузащитник Жоржиньо перешёл в лондонский «Арсенал». Об этом сообщается на сайте «Челси», за который выступал игрок.
«Лидер на поле и за его пределами с того момента, как он прибыл в Западный Лондон из Неаполя, Жоржиньо был олицетворением хладнокровия с пенальти благодаря своей фирменной технике прыжков.
Жоржиньо зарекомендовал себя для сборной Италии в «Челси». Он начинал каждую игру на Евро-2020, когда они завоевали титул победой над Англией на «Уэмбли». Этот успех, а также наш собственный континентальный триумф за несколько недель до этого помогли ему получить личные награды лучшего игрока года по версии УЕФА и занять третье место в голосовании на «Золотой мяч».
Дружелюбный и весёлый парень за пределами поля, Жоржиньо покидает «Челси» с 213 играми и четырьмя медалями победителей, не более ценными, чем успех в Лиге чемпионов 2021 года, в котором он сыграл важную роль. Удачи в будущем, Жоржи!» — говорится в заявлении клуба.
Фото: ФК Арсенал
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