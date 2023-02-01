Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фабрицио Романо: «ПСЖ» договорился с «Челси» об аренде Зиеша без права выкупа

Фабрицио Романо: «ПСЖ» договорился с «Челси» об аренде Зиеша без права выкупа
Комментарии

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш перешёл в «ПСЖ» на правах аренды без права выкупа, сообщает журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Как сообщает источник, все условия согласованы, а документы подписаны, игрок успешно прошёл медосмотр.

Ранее сообщалось, что французский клуб рассматривает марокканца в качестве замены покинувшего клуб Пабло Сарабии, который в это трансферное окно перешёл в «Вулверхэмптон».

Напомним, Зиеш выступал за лондонцев с 2020 года. В нынешнем сезоне марокканский футболист принял участие в 10 матчах английской Премьер-лиги и отметился одной результативной передачей. С 2015 года Зиеш вызывается в национальную команду Марокко.

«ПСЖ» после 20 туров лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе 48 очков.

«Челси» выбил себе чемпиона мира, но надо всё успеть! Минуты до закрытия «окна»! LIVE «Челси» выбил себе чемпиона мира, но надо всё успеть! Минуты до закрытия «окна»! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023