Фабрицио Романо: «ПСЖ» договорился с «Челси» об аренде Зиеша без права выкупа

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш перешёл в «ПСЖ» на правах аренды без права выкупа, сообщает журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.



Как сообщает источник, все условия согласованы, а документы подписаны, игрок успешно прошёл медосмотр.



Ранее сообщалось, что французский клуб рассматривает марокканца в качестве замены покинувшего клуб Пабло Сарабии, который в это трансферное окно перешёл в «Вулверхэмптон».



Напомним, Зиеш выступал за лондонцев с 2020 года. В нынешнем сезоне марокканский футболист принял участие в 10 матчах английской Премьер-лиги и отметился одной результативной передачей. С 2015 года Зиеш вызывается в национальную команду Марокко.

«ПСЖ» после 20 туров лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе 48 очков.