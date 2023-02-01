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Фабрицио Романо: Навас всё же перешёл из «ПСЖ» в «Ноттингем Форест» на правах аренды

Фабрицио Романо: Навас всё же перешёл из «ПСЖ» в «Ноттингем Форест» на правах аренды
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Голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас всё же перейдёт в «Ноттингем Форест», сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях. Как сообщает источник, Навас перейдёт в английский клуб на правах аренды до конца сезона.

Ранее француская пресса сообщала, что этот трансфер не состоится, однако сторонам удалось достичь договорённости о переходе игрока.

Навас впервые появился на поле в нынешнем сезоне в матчах за «ПСЖ» 6 января, отыграв полную встречу Кубка Франции. 23 января Навас вновь вышел в игре Кубка страны, и эти два матча стали для него единственными в текущей кампании. Контракт между сторонами истекает летом 2024 года (данные Transfermarkt).

Кейлор Навас перешёл в «ПСЖ» летом 2019 года. Ранее коста-риканский голкипер выступал за мадридский «Реал» и «Леванте».

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