Трансфер Энцо Фернандеса в «Челси» стал рекордным в истории английского футбола

Трансфер Энцо Фернандеса в «Челси» стал рекордной покупкой в истории английского футбола.



«Челси» заплатит за аргентинского футболиста € 121 млн – это рекордная сумма для Англии. До этого рекорд принадлежал трансферу Джека Грилиша, за которого «Манчестер Сити» заплатил «Астон Вилле» около € 100 млн.



Энцо – восьмой новичок «Челси» в январское трансферное окно. Всего же клуб при новых владельцах во главе с Тоддом Боули оформил уже 16 трансферов.



Энцо Фернандес выступал за «Бенфику» с июля 2022 года. В нынешнем сезоне аргентинец забил четыре гола и сделал семь результативных передач в 29 встречах за команду во всех соревнованиях.



«Челси» располагается на десятом месте турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Грэма Поттера одержали 8 побед и набрали 29 очков. Следующий матч у лондонская команда сыграет с «Фулхэмом» 3 февраля дома.

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