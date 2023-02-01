Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Трансфер Энцо Фернандеса в «Челси» стал рекордным в истории английского футбола

Трансфер Энцо Фернандеса в «Челси» стал рекордным в истории английского футбола
Комментарии

Трансфер Энцо Фернандеса в «Челси» стал рекордной покупкой в истории английского футбола.

«Челси» заплатит за аргентинского футболиста € 121 млн – это рекордная сумма для Англии. До этого рекорд принадлежал трансферу Джека Грилиша, за которого «Манчестер Сити» заплатил «Астон Вилле» около € 100 млн.

Энцо – восьмой новичок «Челси» в январское трансферное окно. Всего же клуб при новых владельцах во главе с Тоддом Боули оформил уже 16 трансферов.

Энцо Фернандес выступал за «Бенфику» с июля 2022 года. В нынешнем сезоне аргентинец забил четыре гола и сделал семь результативных передач в 29 встречах за команду во всех соревнованиях.

«Челси» располагается на десятом месте турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Грэма Поттера одержали 8 побед и набрали 29 очков. Следующий матч у лондонская команда сыграет с «Фулхэмом» 3 февраля дома.

«Челси» урвал чемпиона мира, но жёстко подставил «ПСЖ»! Все сделки трансферного дедлайна «Челси» урвал чемпиона мира, но жёстко подставил «ПСЖ»! Все сделки трансферного дедлайна

Мак Аллистера встретили с Кубком мира в «Брайтоне»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023