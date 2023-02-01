Трансфер Энцо Фернандеса в «Челси» стал рекордным в истории английского футбола

Трансфер Энцо Фернандеса в «Челси» стал рекордной покупкой в истории английского футбола.
«Челси» заплатит за аргентинского футболиста € 121 млн – это рекордная сумма для Англии. До этого рекорд принадлежал трансферу Джека Грилиша, за которого «Манчестер Сити» заплатил «Астон Вилле» около € 100 млн.
Энцо – восьмой новичок «Челси» в январское трансферное окно. Всего же клуб при новых владельцах во главе с Тоддом Боули оформил уже 16 трансферов.
Энцо Фернандес выступал за «Бенфику» с июля 2022 года. В нынешнем сезоне аргентинец забил четыре гола и сделал семь результативных передач в 29 встречах за команду во всех соревнованиях.
«Челси» располагается на десятом месте турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Грэма Поттера одержали 8 побед и набрали 29 очков. Следующий матч у лондонская команда сыграет с «Фулхэмом» 3 февраля дома.
Мак Аллистера встретили с Кубком мира в «Брайтоне»:
- 1 февраля 2023
-
04:31
-
04:12
-
04:02
-
03:48
-
03:36
-
03:36
-
03:23
-
03:15
-
02:31
-
02:22
-
02:22
-
02:11
-
01:59
-
01:42
-
01:41
-
01:31
-
01:30
-
01:23
-
01:02
-
00:56
-
00:55
-
00:45
-
00:43
-
00:30
-
00:25
-
00:09
- 31 января 2023
-
23:53
-
23:49
-
23:41
-
23:26
-
23:17
-
23:09
-
23:02
-
23:00
-
22:52