Защитник Фелипе покинул «Атлетико» и подписал контракт с «Ноттингемом»
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«Ноттингем Форест» объявил о подписании защитника Фелипе из «Атлетико» на официальном сайте.
Бразильский игрок подписал контракт до лета 2024 года.
«Я мечтал играть в Премьер-лиге, и я очень рад быть частью этого замечательного, быстрорастущего клуба.
Вы можете видеть, что это клуб, который действительно хочет расти. Это большой вызов для меня, и я принял осознанное решение стать частью истории здесь и расти вместе с клубом», — приводит слова Фелипе официальный сайт «Ноттингема».
В 2019 году бразильский защитник присоединился к «Атлетико», провёл четыре года в Мадриде и выиграл титул Ла Лиги с командой Диего Симеоне в сезоне 2020/21. В Европе Фелипе также выступал за «Порту».
Халк сбросил 6 кг веса за матч:
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