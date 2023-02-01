Адебайор: Аршавин был одним из лучших в «Арсенале». Никогда не забуду покер «Ливерпулю»

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Эммануэль Адебайор поделился мнением о выступлениях российского нападающего Андрея Аршавина в составе «пушкарей».



«Не знаю, когда он был в «Арсенале», он был одним из лучших. Андрей был хорош. Никогда не забуду его покер в ворота «Ливерпуля», это был невероятный перформанс невероятного игрока», — сказал Адебайор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Константином Кринским.



Андрей Аршавин перебрался в «Арсенал» в сезоне-2008/2009, сразу после окончания Евро-2008, на котором сборная России дошла до полуфинала. В составе лондонского клуба Аршавин отыграл пять сезонов, однако в сезоне-2011/2012 он возвращался в «Зенит» на правах аренды. За время выступлений в «Арсенале» Аршавин сыграл в 144 матчах, забив 21 гол и отдав 38 передач.



Полное интервью с Адебайором читайте на «Чемпионате» в ближайшее время:

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