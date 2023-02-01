Индзаги высказался о победе над «Аталантой» в Кубке Италии

Рулевой «Интера» Симоне Индзаги дал комментарий после победы над «Аталантой» в матче 1/4 финала Кубка Италии (1:0).



«Мы очень переживали перед игрой, так как трофей Кубка мы выигрывали в прошлом году. Мы хотим сделать это снова. Нам противостояла команда в отличной форме, однако были сосредоточены и контролировали ход встречи. Мы пробились в полуфинал достойно.



Лукаку? Сегодня вечером он мне очень понравился, чем больше времени он находился на поле, тем лучше он казался. Я наблюдаю над тем, как он работает, я очень доволен, и я считаю, что он будет играть сильнее с каждым противостоянием», — цитирует специалиста Джанлука Ди Марцио.

Три других встречи на этой стадии Кубка Италии состоятся позже. Финал турнира пройдёт 24 мая.

«Интер» и «Бетис» сыграли вничью в товарищеском матче. Видеоролик: