Жиру не собирается возвращаться в АПЛ

Форвард «Милана» Оливье Жиру не имеет в планах возвращение в чемпионат Англии по футболу.
36-летний футболист по-прежнему не продлил с «россонери» соглашение, истекающее по окончании сезона-2022/2023, и «Эвертон» хотел воспользоваться ситуацией. Как утверждает Sky Sports, француз не заинтересован в том, чтобы продолжить карьеру в стане «ирисок». Ранее нападающий открыто заявлял о желании подписать новый контракт с миланцами.
Оливье Жиру отметился десятью точными ударами и шестью результативными пасами в 26 играх за «Милан» в текущей кампании. Француз уже имеет выступлений за лондонские «Арсенал» и «Челси».
Жиру выступает за «россонери» с 2021 года. Вместе с командой форвард стал чемпионом Италии в сезоне-2021/2022.
Шикарные голы Жиру принесли «Милану» победу над «Кёльном». Видеоролик:
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