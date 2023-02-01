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Властимил Петржела: возможно, Дзюбе стоит задуматься над завершением карьеры

Властимил Петржела: возможно, Дзюбе стоит задуматься над завершением карьеры
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Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о продолжении карьеры нападающего Артёма Дзюбы. 34-летний россиянин находится в статусе свободного агента после расторжения контракта с турецким клубом «Адана Демирспор».

«Не думаю, что Дзюба перейдёт в какой-то клуб РПЛ. Слишком много слухов об этом уже было. Артём — отличный форвард. Но его время уже прошло. Возможно, стоит задуматься над завершением футбольной карьеры. Просмотр в «Торпедо» — не уровень Дзюбы. Он попробовал себя в Турции, но у него совсем ничего не получилось. Значит, точно нужно задуматься», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Ранее сообщалось об интересе к Дзюбе со стороны «Торпедо», «Пари Нижний Новгород» и ЦСКА.

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