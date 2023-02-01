Защитник «Манчестер Юнайтед» Туанзебе перешёл в «Сток Сити» на правах аренды

«Сток Сити» на своём официальном сайте объявил о подписании защитника «Манчестер Юнайтед» Акселя Туанзебе. Стороны подписали арендное соглашение до конца сезона-2022/2023.
Аксель Туанзебе
Фото: Официальный сайт «Сток Сити»
Туанзебе стал пятым новичком «Сток Сити» в зимнее трансферное окно. Переход защитника «Манчестер Юнайтед» прокомментировал главный тренер команды из Чемпионшипа Алекс Нил.
«Было важно расширить наши защитные ресурсы. Аксель — игрок, который хорошо знает Чемпионшип и хочет снова проверить себя на этом уровне», — приводит слова Нила пресс-служба «Сток Сити».
Напомним, Туанзебе является воспитанником «Манчестер Юнайтед», однако закрепиться в основном составе «красных дьяволов» не может. Он три раза отправлялся в аренду в «Астон Виллу» и один раз — в «Наполи».
Самые дорогие футболисты по сумме трансферов. Видео:
- 1 февраля 2023
-
10:34
-
10:33
-
10:20
-
10:10
-
10:07
-
10:00
-
09:51
-
09:30
-
09:30
-
09:27
-
08:49
-
08:30
-
08:15
-
08:10
-
07:34
-
07:00
-
06:45
-
06:25
-
06:04
-
05:30
-
05:00
-
04:53
-
04:48
-
04:40
-
04:31
-
04:12
-
04:02
-
03:48
-
03:36
-
03:36
-
03:23
-
03:15
-
02:31
-
02:22
-
02:22