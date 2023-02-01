Защитник «Манчестер Юнайтед» Туанзебе перешёл в «Сток Сити» на правах аренды

«Сток Сити» на своём официальном сайте объявил о подписании защитника «Манчестер Юнайтед» Акселя Туанзебе. Стороны подписали арендное соглашение до конца сезона-2022/2023.

Аксель Туанзебе Фото: Официальный сайт «Сток Сити»

Туанзебе стал пятым новичком «Сток Сити» в зимнее трансферное окно. Переход защитника «Манчестер Юнайтед» прокомментировал главный тренер команды из Чемпионшипа Алекс Нил.

«Было важно расширить наши защитные ресурсы. Аксель — игрок, который хорошо знает Чемпионшип и хочет снова проверить себя на этом уровне», — приводит слова Нила пресс-служба «Сток Сити».

Напомним, Туанзебе является воспитанником «Манчестер Юнайтед», однако закрепиться в основном составе «красных дьяволов» не может. Он три раза отправлялся в аренду в «Астон Виллу» и один раз — в «Наполи».

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