«Да ладно? Нееет!» Защитник «Челси» узнал об уходе Жоржиньо в «Арсенал» во время интервью

Защитник «Челси» Марк Кукурелья, отвечая на вопросы в рамках интервью, узнал о трансфере итальянского полузащитника клуба Жоржиньо в «Арсенал».



24-летний испанец, отвечая на вопрос о самом умном футболисте «Челси», сказал: «Самый умный игрок в команде — это Жоржиньо, 100 процентов, потому что он...»



В этот момент его перебил интервьюер и сообщил: «Но ведь Жоржиньо уже не является игроком «Челси».



«Нет?! А что… «Арсенал», да? Я хотел сказал, что Жоржиньо самый умный в команде… Или вы хотите, чтобы я поменял ответ?» — задал вопрос Кукурелья.



Интервьюер заявил: «Думаю, ты должен его поменять. Он перешёл в «Арсенал». Это произойдёт сегодня. Уже есть его фотографии в футболке «Арсенала».



«Да ладно?! Нееет!» — ответил удивлённый защитник «Челси», после чего засмеялся.



31-летний Жоржиньо подписал контракт с «Арсеналом» до 2024 года. Сумма его трансфера из «Челси» составила € 13,5 млн.

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